' Ndrangheta sequestro beni da un milione a imprenditore onoranze funebri vicino alla cosca Morabito-Bruzzaniti-Palamara

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci immobili, conti correnti, libretti di deposito, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni e relative disponibilità, è il "tesoretto", per un valore di oltre 914 mila euro, sequestrato dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ndrangheta sequestro beni milione'Ndrangheta, sequestrati beni per un milione a imprenditore - Beni per quasi un milione di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Reggio Calabria a un imprenditore della Locride operante nel settore delle onoranze funebri. Si legge su msn.com

ndrangheta sequestro beni milione'Ndrangheta, sequestro beni per 1 mln a imprenditore vicino boss Morabito - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di oltre 914 mila euro a un imprenditore della locride operante nel settore delle onoranze funebri: ... tg24.sky.it scrive

ndrangheta sequestro beni milione'Ndrangheta, sequestrati beni per 1 milione a imprenditore della Locride - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di oltre 914 mila euro a un imprenditore della locride operante nel settore delle ... Segnala laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Ndrangheta Sequestro Beni Milione