' Ndrangheta sequestro beni da un milione a imprenditore onoranze funebri vicino alla cosca Morabito-Bruzzaniti-Palamara
Dieci immobili, conti correnti, libretti di deposito, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni e relative disponibilità, è il "tesoretto", per un valore di oltre 914 mila euro, sequestrato dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
