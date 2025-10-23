Ndour Džeko e Gudmundsson trascinano i viola a Vienna

VIENNA – Vittoria netta e convincente per la Fiorentina, che a Vienna travolge il Rapid per 3-0 nella seconda giornata di Conference League. Una prestazione solida e matura per la squadra di Stefano Pioli, che ha controllato il match dall’inizio alla fine, concedendo pochissimo agli avversari e trovando tre gol di grande qualità. Il vantaggio arriva già al 9’, quando Ndour ribadisce in rete un pallone respinto dal portiere Hedl dopo un tiro potente di Džeko. Il centrocampista viola firma così il suo secondo gol consecutivo in Europa, confermandosi in crescita. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa, al 48’: cross preciso di Fortini, girata perfetta di Džeko e 2-0. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it