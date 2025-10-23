Nba | scommesse illegali e mafia arrestati coach e giocatori

Un'inchiesta giudiziaria sulle infiltrazioni mafiose scuote la Nba: l'allenatore di Portland, Chauncey Billups, e il play dei Miami Heat, Terry Rozier, sono stati arrestati in due casi legati a una rete di scommesse illegali che coinvolgerebbe ben 11 Stati. Lo hanno rivelato le tv americane e lo ha poi confermato il procuratore per New York, Joseph Nocella Jr. spiegando che dietro c'erano tre famiglie della Mafia della Grande Mela. Il sistema si sarebbe basato sulla condivisione di informazioni riservate e complicita' che consentivano ad esempio di scommettere su chi sarebbe rimasto in panchina o avrebbe lasciato il campo anzitempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nba: scommesse illegali e mafia, arrestati coach e giocatori

