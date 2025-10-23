NBA | scommesse arresti e mafia La lega scossa dallo scandalo

Uno scandalo gravissimo è emerso nel corso delle scorse ore, anzi lungo un po’ tutta la giornata, nell’ambiente NBA. Sono stati effettuati, infatti, oltre 30 arresti nel corso della mattina americana, tra cui quelli di tre figure coinvolte attivamente nella lega professionistica americana. Si tratta di Chauncey Billups, coach dei Portland Trail Blazers e già pezzo di storia dei Detroit Pistons che portò all’anello del 2005, di Terry Rozier, guardia dei Miami Heat che era da tempo nel mirino, e di Damon Jones, nella lega fino al 2009 e con un breve (e inglorioso) passaggio a Napoli in Serie A. Sono coinvolte nella questione non solo le scommesse illegali, non solo giri di partite truccate a poker, ma anche ben quattro delle cinque famiglie mafiose di New York, vale a dire i Bonanno, i Gambino, i Lucchese e i Genovese. 🔗 Leggi su Oasport.it

