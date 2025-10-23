Nba scandalo scommesse e duro colpo alla sua credibilità | arrestato il coach dei Portland e la guardia dei Miami Heat

Un nuovo scandalo scuote la Nba. L’allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier, sono stati arrestati nell’ambito di una vasta indagine federale su attività di scommesse illegali. Lo ha reso noto la polizia federale americana durante una conferenza stampa a New York. Secondo quanto riportato da Espn, l’indagine ha portato all’arresto complessivo di sei persone. Sono state accusate di aver trasformato il basket professionistico in un sistema di scommesse clandestine grazie all’uso di informazioni riservate. Tra queste figurano anche l’ex assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers, Damon Jones, e altri individui collegati a circuiti di poker illegale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

