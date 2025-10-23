Nba risultati della notte | un buon Fontecchio ko all' esordio a Miami
Miami (Stati Uniti), 23 ottobre 2025 – È cominciata con un ko ma con una buona prestazione personale l’avventura di Simone Fontecchio a Miami: l’azzurro ha infatti chiuso con 13 punti in uscita dalla panchina (69 al tiro per lui) nella sconfitta per 125-121 dagli Heat contro gli Orlando Magic, trascinati da Paolo Banchero (24 punti e 11 rimbalzi), Franz Wagner (24 punti) e Desmond Bane (23). Grande era anche l’attesa per il debutto della prima scelta assoluta all’ultimo Draft: Cooper Flagg. Il prodotto dei Duke Blue Devils, alla sua prima in NBA, ha infatti portato a casa soltanto 10 punti con 413 dal campo nel netto ko subito dai suoi Dallas Mavericks nel “derby texano” contro i San Antonio Spurs. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
