Nba inchiesta scommesse | Billups e Rozier al centro delle verifiche

Giovedì 23 ottobre 2025 scuote la Nba: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine federale su scommesse e giochi illegali; attesa una conferenza a Brooklyn, mentre lega e club non commentano nell'immediato, secondo Reuters e Associated Press.

