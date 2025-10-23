Dopo le prime partite nella giornata di ieri, si sono disputati questa notte ben 12 match che danno inizio alla stagione NBA 2025-2026. Andiamo a scoprire tutti i risultati di questa prima giornata. Partiamo dal netto successo degli Charlotte Hornets che hanno battuto 136-117 i Brooklyn Nets, grazie a Brandon Miller (25 punti) ed il solito Lamelo Ball (20 punti). Successo interno anche per i New York Knicks che superano 119-111 i Cleveland Cavaliers in un match deciso solo nel quarto finale. A Cleveland non bastano i 31 di Donovan Mitchell, top scorer del match. Vittoria casalinga anche per gli Orlando Magic che hanno la meglio sui Miami Heat per 125-121. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 ottobre). Vittorie per Bucks, Knicks e Bulls. Sconfitti i Boston Celtics ed i Los Angeles Clippers