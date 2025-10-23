Natura memoria e attualità Viaggio dietro l’obiettivo

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia. Sabato alle 18 si inaugura la rassegna fotografica “ Archivi svelati ”. Le quattro mostre dedicate alla fotografia d’autore saranno visitabili fino al 9 novembre. L’iniziativa, curata dall’ Archivio fotografico lombardo con la direzione artistica di Claudio Argentiero e in collaborazione con l’ Archivio fotografico italiano, si inserisce nel programma nazionale “ Archivi aperti ”, con il patrocinio del Comune. Il tema centrale degli scatti d’autore intreccia paesaggio, trasformazione sociale e racconto collettivo. Nello specifico Marco Introini presenta “Oltre l’orizzonte - sguardi sul paesaggio”, un progetto che unisce la precisione della visione architettonica alla profondità espressiva della fotografia di grande formato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Natura, memoria e attualità. Viaggio dietro l’obiettivo

Approfondisci con queste news

Cerva, un borgo silano tra memoria, natura e ricostruzione: Cerva è un Comune della provincia di Catanzaro, inserito nel contesto della Presila catanzarese, ed è delimitato nei suoi confini da altri territori come Petronà, Sersale, Belcastro, Andali e il... - facebook.com Vai su Facebook

Natura, memoria e attualità. Viaggio dietro l’obiettivo - Un percorso articolato in quattro mostre dedicate alla fotografia d’autore. Si legge su ilgiorno.it

Museo Janua, due nuovi appuntamenti del “Viaggio nella memoria” a Palazzo Paolo V - La magia del ricordo vivo attraverso i testimoni, il viaggio della memoria che conserva e racconta attraverso il tempo, questo è il grande successo del primo appuntamento aperto al pubblico, “Di lai e ... Segnala ntr24.tv

Negli «Inciampi» di Crippa un viaggio tra memoria e natura - Sarà presentato a Santa Croce di San Pellegrino venerdì 29 agosto, dalle ... Da ecodibergamo.it