Nati per Leggere partono gli incontri alla Biblioteca di Cortona
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Con il mese di ottobre riprende la programmazione di «Nati per Leggere a Cortona», iniziativa che, dal 2004, accompagna piccoli e grandi lettori. L'obiettivo del programma, promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus e attivo su tutto il territorio nazionale, è promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita. Leggere con una certa continuità ai i bambini ha un'influenza positiva sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale con effetti significativi nella vita adulta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
