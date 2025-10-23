Natalino Mele oggi che fine ha fatto il figlio della prima vittima del Mostro di Firenze

Nella complicata vicenda del Mostro di Firenze, Natalino Mele ha un ruolo che lo distingue da quello di altri personaggi coinvolti perché è il figlio della prima vittima, Barbara Locci, che fu uccisa insieme al suo amante, Antonio Lo Bianco, la notte del 21 agosto 1968 a Signa. Natalino aveva sei anni ed era in macchina con sua madre e con lo “zio” Antonio, con i quali aveva trascorso una serata al cinema. Dormiva sul sedile posteriore dell’auto, mentre Barbara e Antonio amoreggiavano sui sedili posteriori e fu svegliato dai colpi di pistola. Da questo momento, fino ad oggi, nel 2025, la sua vita continua ad essere fortemente condizionata, in negativo, dall’omicidio di sua madre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

