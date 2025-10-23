Natalino Mele oggi che fine ha fatto il figlio della prima vittima del Mostro di Firenze

Nella complicata vicenda del Mostro di Firenze, Natalino Mele ha un ruolo che lo distingue da quello di altri personaggi coinvolti perché è il figlio della prima vittima, Barbara Locci, che fu uccisa insieme al suo amante, Antonio Lo Bianco, la notte del 21 agosto 1968 a Signa. Natalino aveva sei anni ed era in macchina con sua madre e con lo “zio” Antonio, con i quali aveva trascorso una serata al cinema. Dormiva sul sedile posteriore dell’auto, mentre Barbara e Antonio amoreggiavano sui sedili posteriori e fu svegliato dai colpi di pistola. Da questo momento, fino ad oggi, nel 2025, la sua vita continua ad essere fortemente condizionata, in negativo, dall’omicidio di sua madre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Natalino Mele oggi, che fine ha fatto il figlio della prima vittima del Mostro di Firenze

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fagottini di sfoglia con crema e mele Ingredienti 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare 1 mela Zucchero a velo 1 uovo per spennellare sopra i fagottini 2 cucchiai di latte Mezzo bicchiere di acqua Per la crema 3uova grande 80 g di zucchero 20 g di amido di mai - facebook.com Vai su Facebook

Natalino Mele oggi, che fine ha fatto il figlio della prima vittima del Mostro di Firenze - Oggi ha 64 anni e ha avuto una vita durissima, segnata anche da difficoltà economiche. Scrive msn.com

Natalino Mele, il bambino scampato al delitto del 1968 - Nell’estate del 1968, a sei anni e mezzo, mentre dormiva disteso sul sedile di una Giulietta parcheggiata nella campagna di Signa, Natalino Mele rimase orfano della mamma, Barbara Locci, uccisa a colp ... Riporta lanazione.it

La verità dimenticata su Barbara Locci riemerge col figlio Natalino Mele: ecco chi è e cosa fa oggi - Chi era Barbara Locci: la storia con i fratelli Vinci e il presente del figlio Natalino Mele (getty images) Clamorosa svolta sul Mostro di Firenze: il DNA rivela un segreto rimasto sepolto per decenni ... Lo riporta alfemminile.com