Nasri critico su De Zerbi | La partita non è stata persa per colpa dell’arbitro le sue sostituzioni sono state poco coraggiose

Non tutti condividono il punto di vista di Roberto De Zerbi sulla sconfitta per 2-1 maturata a Lisbona. Tra i critici c’è Samir Nasri, ex centrocampista del Marsiglia e della nazionale francese, intervenuto a margine della partita ai microfoni di Canal+. Le parole di Nasri. «L a partita non è stata persa per colpa dell’arbitro, perché penso anche che le sostituzioni di Roberto De Zerbi siano state poco coraggiose. Non hai peso in attacco e ti ritrovi con solo giocatori difensivi». Benatia: « De Zerbi è arrivato al Marsiglia dopo il no di Fonseca e un interesse per Conceiçao ». Il Corriere dello Sport ha intervistato Benatia: «Noi avevamo cercato Fonseca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nasri critico su De Zerbi: «La partita non è stata persa per colpa dell’arbitro, le sue sostituzioni sono state poco coraggiose»

Altri contenuti sullo stesso argomento

De Zerbi, caso chiuso: confermato dopo le minacce di dimissioni. Il club: "È perfetto per noi" - Non gli era andato giù il primo tempo con l'Auxerre, e di trovarsi sotto di tre gol contro una neopromossa. gazzetta.it scrive

De Zerbi all'Inter? «Non mi ha chiamato nessuno»: il neo-cittadino onorario di Foggia risponde - Il nome in cima alla lista dei successori di Simone Inzaghi è quello di Fabregas, ma sarà difficile strapparlo al Como FOGGIA - Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

De Zerbi: «Faccio fatica a godermi qualsiasi cosa, non sono mai contento» - Il Corriere della Sera ha intervistato Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, in cui ha raccontato i suoi inizi col mondo del calcio ... Da ilnapolista.it