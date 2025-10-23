Nasconde in casa armi e cocaina | 27enne arrestato nel salernitano

Nascondeva in casa un arsenale che includeva due penne pistola perfettamente funzionanti e cocaina. Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Palma Campania (Napoli) nella sua abitazione in provincia di Salerno.L'arrestoL'attenzione dei militari è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nasconde hashish e cocaina in casa: arrestato il "principe" dei pusher https://ift.tt/vq4IDPW - X Vai su X

Nasconde droga nel reggiseno e in casa: arrestata dalla Polizia - facebook.com Vai su Facebook

Guidonia: nasconde armi e droga in casa, arrestato 33enne disoccupato con precedenti - Durante la perquisizione i Carabinieri trovano cocaina, denaro contante e un fucile rubato nascosto in un armadio ... Riporta romadailynews.it

Cocaina e armi nascoste in casa. Padre e figlio arrestati nel blitz dei carabinieri - Alessio, detto “More”, 42 anni, e il padre Massimo, 66 anni, sono stati arrestati venerdì dai carabinieri su ... Segnala ilgazzettino.it

Manduria, droga e armi in casa: due arresti della Polizia - A Manduria scoperti droga e arsenale murato in casa: arrestati due giovani, uno finisce in carcere, l'altra ai domiciliari ... Si legge su trmtv.it