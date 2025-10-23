Nasconde in casa armi e cocaina | 27enne arrestato nel salernitano

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nascondeva in casa un arsenale che includeva due penne pistola perfettamente funzionanti e cocaina. Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Palma Campania (Napoli) nella sua abitazione in provincia di Salerno.L'arrestoL'attenzione dei militari è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

