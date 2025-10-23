Nasce la Sezione territoriale modenese della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di Modena, già attiva da due anni presso l’Inps di Modena ha compiuto un ulteriore passo avanti nel contrasto al lavoro irregolare e nella valorizzazione delle imprese etiche del settore. Il 14 ottobre è stato infatti firmato, nella sede Inps di Modena, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nasce la nuova Consulta territoriale. Gianfranchi nominata presidente - La presentazione del Rapporto economico provinciale è stata anche l’occasione per svelare i componenti della Consulta territoriale della Spezia, organismo camerale appena insediato, che si prefigge ... Da lanazione.it

Nasce il Comando Territoriale Nazionale - Cerimonia ufficiale a Palazzo “Scipio Slataper”, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello, per la nascita del Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nasce Sezione Territoriale Modenese