nasce atlas il nuovo motore di ricerca di openai

OpenAI ha lanciato una chiara provocazione a Google con il suo Atlas, il suo nuovo motore di ricerca. Lanciato durante una diretta streaming su Youtube, potrebbe essere uno dei prodotti più rivoluzionari degli ultimi tempi. Sam Altman ha infatti giocato d’anticipo nell’immediata vigilia dell’annuncio parlando di “un nuovo prodotto di cui sono davvero entusiasta”. Atlas, il nuovo motore di ricerca lanciato da OpenAI. OpenAI ha presentato uno strumento che combina il web tradizionale con l’esperienza di conversazione dell’AI. Come ha detto Altman, “apre le porte al modo in cui speriamo le persone useranno Internet in futuro”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

