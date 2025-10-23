Nasce Atlas il nuovo motore di ricerca di OpenAI

Metropolitanmagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha lanciato una chiara provocazione a Google con il suo Atlas, il suo nuovo motore di ricerca. Lanciato durante una diretta streaming su Youtube, potrebbe essere uno dei prodotti più rivoluzionari degli ultimi tempi. Sam Altman ha infatti giocato d’anticipo nell’immediata vigilia dell’annuncio parlando di “un nuovo prodotto di cui sono davvero entusiasta”. Atlas, il nuovo motore di ricerca lanciato da OpenAI. OpenAI ha presentato uno strumento che combina il web tradizionale con l’esperienza di conversazione dell’AI. Come ha detto Altman, “apre le porte al modo in cui speriamo le persone useranno Internet in futuro”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

nasce atlas il nuovo motore di ricerca di openai

© Metropolitanmagazine.it - Nasce Atlas, il nuovo motore di ricerca di OpenAI

Leggi anche questi approfondimenti

nasce atlas nuovo motore"Atlas, fai tutto tu". OpenAi lancia un motore di ricerca "impressionante". Google incassa il colpo - Basato su ChatGPT, Atlas trasforma la ricerca in una conversazione: comprende, risponde e agisce grazie a un agente intelligente. Riporta huffingtonpost.it

nasce atlas nuovo motoreCos'è Atlas, il nuovo browser integrato con ChatGPT - OpenAI ha lanciato un'app che combina un motore di ricerca con l'intelligenza artificiale per fare concorrenza a Google Chrome, il browser più usato al mondo. Come scrive ilfoglio.it

nasce atlas nuovo motoreOpenAI lancia ChatGPT Atlas, il nuovo browser con intelligenza artificiale: come cambia la navigazione - OpenAI lancia Atlas il suo browser basato sul modello di intelligenza artificiale e pronto a sfidare Google che, ancora prima ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nasce Atlas Nuovo Motore