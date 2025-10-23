Nasce a Milano l’Istituto Eneide | un nuovo centro di studi sull’identità europea ispirato all’Institut Iliade

Si chiama Istituto Eneide ed è il nuovo centro di studi, ricerche e formazione dedicato alla cultura e all’ identità europea. Il progetto nasce a Milano, sull’esempio dell’ Institut Iliade francese e dell’Instituto Carlos V spagnolo, con l’obiettivo dichiarato di portare anche in Italia la riflessione metapolitica sul futuro della civiltà europea. Il debutto ufficiale avverrà sabato 25 ottobre, con il convegno inaugurale dal titolo “ Enea, Italia, Europa – Dalle rovine a una nuova fondazione ”, in programma all’Arcobaleno Film Center di viale Tunisia 11, dalle 10 alle 17. L’ingresso, fissato a 10 euro, include anche la consegna del volume con gli atti del convegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

