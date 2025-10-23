NASCAR Elimination Race a Martinsville | chi andrà in finale?

Decisivo weekend in arrivo a Martinsville per la NASCAR Cup Series con l’ultima Elimination Race dei Playoffs prima del Championship 4 che vivremo settimana prossima a Phoenix. Due sole prove restano al termine della stagione agonistica ed attualmente restano ancora due posti disponibili per la finalissima. Come sempre tutti hanno una chance di imporsi sugli altri nel leggendario short-track che sorge nello Stato della Virginia. Stiamo parlando dell’ovale più corte dell’intero calendario, una prova iconica che negli ultimi anni ha premiato Denny Hamlin ( 2009–2010), Ryan Blaney (2023-2024), Christopher Bell (2022), Alex Bowman (2021), Chase Elliott (2020), Joey Logano (2018) e Kyle Busch (2017). 🔗 Leggi su Oasport.it

