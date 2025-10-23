Nari e Acetone | funky house italiana che unisce pista e comunità

Alla vigilia della partenza per l'Amsterdam Dance Event, abbiamo incontrato Maurizio Nari, al mixer semplicemente Nari: DJ e produttore romagnolo che guida Acetone. Con la sua squadra porta nel mondo la funky house italiana, dall'ADE a Miami, con l'obiettivo dichiarato: far ballare e mettere in connessione un'intera comunità. Verso l'ADE Evento di riferimento per la .

