Napoli un ex ha sempre sognato di diventare allenatore | ora è impegnato in Uzbekistan

Dailynews24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Antonio Conte a Napoli continua a far discutere, soprattutto dopo le ultime prestazioni altalenanti della squadra. Tuttavia, nonostante il clima di incertezza e le voci che circolano, la posizione del tecnico resta molto solida. La società partenopea, infatti, non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il proprio allenatore. Il presidente non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

napoli ex ha sognatoRoma, che frecciata dall'ex Salah Eddine al Napoli: "Ci siamo divertiti e..." - Nella Roma è stato poco più che una meteora: 3 presenze da gennaio a maggio, ceduto in prestito al Psv con diritto di riscatto. Si legge su msn.com

Il Napoli sogna l'impresa in casa del City di Guardiola: partita da brividi per l'ex De Bruyne - Questa sera, alle 21, il Napoli di Antonio Conte debutterà nella fase campionato di Champions League in casa della corazzata di Guardiola. Lo riporta tuttosport.com

napoli ex ha sognatoIl doppio ex Pia: "Occhio a Simeone, ma il Napoli ora ha entusiasmo" - Inacio Pia, doppio ex della sfida tra Torino e Napoli in programma domani, ha parlato della partita in un'intervista rilasciata al portale Toro News: "II Napoli si presenta con ... Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ex Ha Sognato