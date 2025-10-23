Napoli toglie l’acqua alla vicina per tenderle un agguato | 32enne accoltellata al petto

ABBONATI A DAYITALIANEWS La lite per il terrazzino finisce nel sangue. Un banale litigio condominiale si è trasformato in un tentato omicidio a Terzigno, in provincia di Napoli, nella serata del 22 ottobre. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un uomo di 40 anni avrebbe chiuso l’acqua alla vicina per attirarla al piano terra e colpirla con un coltello. La vittima, una donna di 32 anni, è attualmente ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. L’aggressione al piano terra. Tutto sarebbe iniziato per un banale lavaggio del terrazzino, che avrebbe fatto infuriare il vicino di casa. L’uomo, in preda alla rabbia, avrebbe interrotto la fornitura idrica alla donna attraverso il contatore comune, costringendola a scendere per riattivare l’acqua. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

