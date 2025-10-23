Napoli terzultima in Italia per qualità della vita Il commento | Qui è sopravvivenza

23 ott 2025

Napoli è terzultima in Italia per qualità della vita. È quanto emerge dal rapporto “Ecosistema Urbano 2025” di Legambiente, che ogni anno misura le performance ambientali di 106 capoluoghi italiani. Con un punteggio complessivo di 30,48 su 100, il capoluogo campano si colloca al 103° posto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

