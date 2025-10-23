Napoli | tenta furto di scooter in piazza Trieste e Trento arrestato 44enne dai Carabinieri
Colto in flagrante mentre forzava l’accensione: ferito un militare durante la fuga. I Carabinieri della stazione di Napoli Chiaia hanno arrestato per furto aggravato C. P., 44 anni, originario del rione Sanità e già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’uomo, in piazza Trieste e Trento, aveva appena forzato il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato quando è stato notato dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. Tentata fuga e colluttazione. Alla vista dei Carabinieri, il 44enne è salito in sella e ha tentato di fuggire, arrivando a investire uno dei militari per guadagnarsi la via di fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
