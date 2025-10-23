Napoli tenta di rapinare due donne lungo il Rettifilo | arrestato 35enne del posto
Tenta di rapinare due donne lungo corso Umberto. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata rapina. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovi sviluppi sull’aggressione avvenuta lo scorso 14 ottobre in via Benedetto Croce, nel cuore di Napoli. I carabinieri della stazione San Giuseppe hanno identificato come presunto autore un ragazzo di 14 anni, denunciato per tentato omicidio. La vittima, un - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di sedare una lite tra coetanei: 20enne accoltellato più volte https://ift.tt/6kwvn5e - X Vai su X
A Napoli undici rapine di cui cinque in un giorno, due arresti - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubb ... Riporta italpress.com
Napoli: rapine seriali con armi e maschere da film, due arresti - Indossavano maschere di una nota saga cinematografica e con una pistola in pugno minacciavano le loro vittime intente a far rifornimento nei distributori di carburante, facendosi consegnare il denaro: ... Scrive poliziadistato.it
Rapina choc all'hotel Excelsior a Napoli: presi altri due complici - Sono entrambi ritenuti complici dei due rapinatori che lo scorso 9 agosto, in un noto hotel del lungomare di Napoli, hanno rubato l'orologio di grande pregio «Patek Philippe», del valore commerciale ... Da ilmattino.it