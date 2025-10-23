Napoli stesa alle Case Nuove | sei colpi di proiettile contro una finestra

Torna l’emergenza “stese” a Napoli. Questo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Stella e del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Gabella Vecchia 44 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta nella zona delle “Case Nuove”, da sempre teatro di fibrillazioni criminali e scontri tra clan. Ignoti avrebbero esploso diversi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

