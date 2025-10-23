Napoli spunta il retroscena sul ko col PSV | ecco cos’ha fatto Conte

La prestazione catastrofica contro il PSV ha destato preoccupazione tra i tifosi del Napoli, consci di prestazioni non esattamente convincenti nell’ultimo mese. Tuttavia, l’opinione di mister Conte e della squadra risulta piuttosto diversa: in seguito alla pesante débacle in terra olandese, l’atteggiamento del gruppo è risultato molto maturo e compatto, determinato a dare il massimo già sabato sera, in una sfida dal peso specifico davvero importante. Napoli, Conte fiducioso nei suoi uomini: spunta la frase motivazionale. Di rientro dalla trasferta europea, mister Antonio Conte ha preferito mantenere un atteggiamento pacato e maturo per non scombussolare in maniera potenzialmente rischiosa lo spirito dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

