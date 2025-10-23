Napoli spagnola a Santa Maria La Nova si presenta l’ultimo libro di Guido D’Agostino
Domenica 26 ottobre (alle 11,30 a Santa Maria La Nova, a Napoli) Guido D’Agostino presenta il suo libro “Napoli spagnola. Da Alfonso il Magnanimo a Filippo II (1442-1598). Il racconto, le testimonianze, gli approfondimenti, le immagini” (La valle del tempo edizioni. 2025). Con l’autore dialogano Alessio Russo e Pasquale Giustiniani. Modera Silvio de Majo. Nel volume, si legge in una nota “si fanno i conti con l’incombente presenza della Spagna, prima catalano-aragonese e quindi castigliana-asburgica: una Napoli spagnola, con l’ingresso in scena di un sovrano come Alfonso il Magnanimo, e la serie degli eredi e successori (Ferrante, Alfonso II, Ferrandino, Federico, a parte il breve “esperimento” compiuto nel 1494 dal sovrano francese Carlo VIII). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
