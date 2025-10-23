Napoli sotto shop mostra personale di Clelia Le Boeuf
Nella sede di Fatti d’Arte ad Aversa, dal 24 ottobre avrà luogo la prima mostra personale di Clelia Le Boeuf “Napoli sotto shop”, a cura di Giovanni D’Alessandro.Clelia Le Boeuf, all’anagrafe Clelia Bove, è un’ artista sempre alla ricerca di senso poetico della realtà, attraverso il segno e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Il Napoli crolla sotto i colpi del PSV. Gli azzurri spengono la luce: non solo i gol incassati anche il rosso a Lucca a chiudere una serata che gli uomini di Conte non avrebbero mai voluto vivere. - facebook.com Vai su Facebook
NAPOLI AVANTI, JUVE SOTTO AL MADRIGAL ? Si chiudono i primi tempi di Napoli-Sporting Lisbona e Villarreal-Juventus. La squadra di Antonio Conte va al riposo in vantaggio grazie a una bella rete di Hojlund al 36', su assist di De Bruyne. - X Vai su X
Napoli tra sacro e profano, scatti in mostra alla Mondadori bookshop - Venerdì 24 ottobre alle ore 17:30, alla Libreria The Spark Creative Hub - Secondo ilmattino.it
Napoli vola a New York, mostra voluta da Mulino Caputo - Mulino Caputo porta in tutto il mondo l'arte delle nuove generazioni: le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli saranno in mostra all'Istituto Italiano di Cultura di New York Dopo ... Si legge su ansa.it
Una Napoli oltre lo stereotipo - È la frase che meglio introduce Sotto le nuvole, il nuovo lavoro di Gianfranco Rosi, Leone d’Oro per Sacro GRA e Orso d’Oro con ... Si legge su tg24.sky.it