Napoli sotto shop mostra personale di Clelia Le Boeuf

Nella sede di Fatti d’Arte ad Aversa, dal 24 ottobre avrà luogo la prima mostra personale di Clelia Le Boeuf “Napoli sotto shop”, a cura di Giovanni D’Alessandro.Clelia Le Boeuf, all’anagrafe Clelia Bove, è un’ artista sempre alla ricerca di senso poetico della realtà, attraverso il segno e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it