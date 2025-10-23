Napoli sotto shop mostra personale di Clelia Le Boeuf

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede di Fatti d’Arte ad Aversa, dal 24 ottobre avrà luogo la prima mostra personale di Clelia Le Boeuf  “Napoli sotto shop”, a cura di Giovanni D’Alessandro.Clelia Le Boeuf, all’anagrafe Clelia Bove, è un’ artista sempre alla ricerca di senso poetico della realtà, attraverso il segno e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

