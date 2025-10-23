Napoli smarrita la solidità difensiva | cosa succede alla squadra di Antonio Conte

Napoli, 23 ottobre 2025 – Una delle regole auree dell' Antonio Conte allenatore è la compattezza difensiva, da cercare e possibilmente trovare a ogni costo. Il concetto è stato subito espresso, chiarito e quasi impresso a fuoco nel suo primo anno al Napoli, con i risultati strabilianti sotto gli occhi di tutti: azzurri miglior difesa d' Italia e addirittura anche d' Europa, con lo scudetto aggiunto nel palmares a maggio come conferma del vecchio brocardo del calcio che per vincere le partite basta l'attacco, mentre per portare a casa interi campionati occorre necessariamente una retroguardia insuperabile (o quasi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, smarrita la solidità difensiva: cosa succede alla squadra di Antonio Conte

Scopri altri approfondimenti

Questo piccolo cagnolino è salito nella sede dell’Educativa Territoriale di Secondigliano, in via Cupa dell’Arco 53. Non sappiamo se si sia smarrita o sia stata abbandonata… ma ha bisogno di aiuto! Se qualcuno la riconosce o può offrirle un riparo temp - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, scatta l’allarme: seconde linee spente e carattere smarrito. Conte vuole subito il riscatto - X Vai su X

Napoli, smarrita la solidità difensiva: cosa è successo - Finora gli azzurri hanno già incassato quasi la metà delle reti dell'intera scorsa annata: pesano gli infortuni, il difficile ambientamento dei nuovi e la rivoluzione tattica estiva ... msn.com scrive

Napoli, la vittoria di De Bruyne: due assist e tanta fase difensiva per zittire le critiche - Dopo giorni di critiche decisamente fantasiose intorno alla figura di Kevin De Bruyne ed al suo contributo fuori e - Scrive tuttomercatoweb.com

Vidigal: "Sporting più forte senza Gyokeres. E il Napoli è in emergenza difensiva..." - José Luis Vidigal è uno dei doppi ex della sfida fra Napoli e Sporting CP che si giocherà domani sera al Maradona per la seconda giornata della Champions League. Si legge su tuttomercatoweb.com