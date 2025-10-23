Napoli ruba uno scooter in piazza Trieste e Trento poi investe un carabiniere | 44enne arrestato

Scoperto dai carabinieri, il 44enne è salito in sella e si è dato alla fuga, investendo uno dei militari. L'uomo è stato fermato e arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

