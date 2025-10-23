Napoli Obliqua record di iscritti ed ennesimo sold out

2anews.it | 23 ott 2025

La settima edizione della Napoli Obliqua mostrerà un percorso inedito che celebrerà i luoghi più iconici e segreti di Napoli e della sua città metropolitana. Ritorno alle origini per la settima edizione della Napoli Obliqua, con un meraviglioso percorso tra l’area del centro città Patrimonio Unesco, quello dell’area del Parco delle Colline Metropolitane e quello . 🔗 Leggi su 2anews.it

