Napoli Obliqua record di iscritti ed ennesimo sold out
La settima edizione della Napoli Obliqua mostrerà un percorso inedito che celebrerà i luoghi più iconici e segreti di Napoli e della sua città metropolitana. Ritorno alle origini per la settima edizione della Napoli Obliqua, con un meraviglioso percorso tra l’area del centro città Patrimonio Unesco, quello dell’area del Parco delle Colline Metropolitane e quello . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Napoli non si lascia raccontare. Si lascia attraversare. Il 26 ottobre pedaliamo insieme tra vicoli, colline e Campi Flegrei Per guardare la città da prospettive nuove, per sentire la sua voce tra le ruote e il respiro di chi pedala accanto a noi. Napoli Obliqua 202 - facebook.com Vai su Facebook
Maratona di Napoli verso un’edizione record con 5.500 iscritti - Boom di richieste per l’evento del 19 ottobre che avrà il cuore pulsante in piazza del Plebiscito. Come scrive napoli.repubblica.it
Napoli City Half Marathon boom di iscritti, in 1800 nelle prime 24h - A poche ore dall’apertura delle iscrizioni, la Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026 può già essere considerato un evento cult, al quale hanno già confermato la propria presenza oltre ... Riporta ilmattino.it