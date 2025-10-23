Napoli massacrato di botte da più di dieci detenuti | Paolo stava per finire la sua pena

Due figli, un a vita davanti. Paolo Piccolo, 26 anni, originario di Barra, non ha fatto in tempo a scontare la sua pena. È stato massacrato di botte all’interno del carcere di Bellizzi Irpino, ed è deceduto lo scorso 18 ottobre dopo un anno di sofferenze. Napoli, massacrato di botte da più di dieci detenuti: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

