Napoli massacrato di botte da più di dieci detenuti | Paolo stava per finire la sua pena
Due figli, un a vita davanti. Paolo Piccolo, 26 anni, originario di Barra, non ha fatto in tempo a scontare la sua pena. È stato massacrato di botte all’interno del carcere di Bellizzi Irpino, ed è deceduto lo scorso 18 ottobre dopo un anno di sofferenze. Napoli, massacrato di botte da più di dieci detenuti: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Milinkovic-Savic non è per nulla l'unico responsabile dei tanti gol presi da questo Napoli di inizio stagione, ma se ci fosse stato Meret l'avrebbero massacrato. Questa è la verità. - facebook.com Vai su Facebook
Che massacro! Il PSV umilia il Napoli ad Eindhoven. Finisce con un risultato tennistico: 6-2. È l’imbarcata più pesante nella storia del club partenopeo in una competizione europea. #PSVNapoli - X Vai su X