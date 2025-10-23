Napoli ma è veramente De Bruyne il problema?

Sono tanti i dubbi che accompagnano il Napoli in questo avvio di stagione. Dopo i due k.o di fila rimediati contro Torino in Serie A e PSV in Champions League (pesantissimo per 6-2), è tornata di moda la caccia al colpevole. Tra questi c’è anche Kevin De Bruyne. Ma il fuoriclasse belga rappresenta davvero un problema, anziché essere una risorsa preziosissima come da pronostico? I numeri dell’ex capitano del Manchester City non lasciano spazio per interrogativi, analizziamoli insieme. De Bruyne, i numeri di questo avvio di stagione: mai così bene in carriera. Kevin De Bruyne per alcuni addetti ai lavori sta diventando un grosso problema, a causa delle difficoltà nel collocarlo tatticamente nell’undici iniziale del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ma è veramente De Bruyne il problema?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Top Secret Alert Il nostro Giovanni è a Napoli per qualcosa di veramente speciale legato alla recitazione. Anche se non possiamo svelare nulla, siamo sicuri che darai il meglio di te Incrociamo le dita e speriamo che tutto vada per il meglio. Qualunqu - facebook.com Vai su Facebook

SKY - Atalanta, Hien: "Lazio squadra veramente forte, dovremo dare il massimo per prendere tre punti" https://ift.tt/NlmteKX - X Vai su X

Napoli, il fattore K: questo è il vero De Bruyne - Alla faccia dei trattati di “covercianese”. Segnala ilmattino.it

Napoli, De Bruyne show in nazionale: questo è il vero Kevin - Kevin De Bruyne ha ricaricato le batterie con il Belgio e adesso è pronto a tuffarsi ... ilmattino.it scrive

Napoli, boom social per De Bruyne: “Dopo Maradona, c'è Kevin”. Tifosi in delirio - Più di mille analisi tattiche, più di qualsiasi grafico sull’impatto che KDB potrà avere nel centrocampo di Conte. Riporta corrieredellosport.it