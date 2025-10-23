Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. La sfida tra Napoli e Inter, valida per l’ottava giornata della Serie A 20252026, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle 18, si preannuncia come una delle partite più attese della stagione. Tuttavia, l’atmosfera intorno a questo match sarà segnata da importanti restrizioni per i tifosi ospiti, con limitazioni significative sulla vendita dei biglietti per i sostenitori dell’Inter. La decisione attesa del Prefetto di Napoli riguardo alla vendita dei biglietti ai tifosi interisti è finalmente arrivata, e porta con sé misure restrittive per garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, trasferta vietata per i residenti in Lombardia: la decisione UFFICIALE