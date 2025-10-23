Napoli Inter sfida scudetto anticipata per il primato in Serie A? Dove vedere il big match

Inter News 24 Napoli Inter, sfida scudetto in arrivo? Dove sarà trasmessa la prossima sfida di Serie A dei nerazzurri di Cristian Chivu. Dopo aver conquistato un importante tris di vittorie in Champions League, l’Inter torna a concentrarsi sulla Serie A, con un occhio al primato che dista solo un punto. Grazie a un poker di successi consecutivi, la squadra di Cristian Chivu non solo ha agganciato Napoli e Roma a 15 punti, ma si è anche avvicinata al Milan capolista. L’ottava giornata propone un’autentica sfida-scudetto, con il duello contro il Napoli di Antonio Conte, che si disputerà sabato 25 ottobre alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com

