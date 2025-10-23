Napoli Inter sfida scudetto anticipata per il primato in Serie A? Dove vedere il big match

Dopo aver conquistato un importante tris di vittorie in Champions League, l'Inter torna a concentrarsi sulla Serie A, con un occhio al primato che dista solo un punto. Grazie a un poker di successi consecutivi, la squadra di Cristian Chivu non solo ha agganciato Napoli e Roma a 15 punti, ma si è anche avvicinata al Milan capolista. L'ottava giornata propone un'autentica sfida-scudetto, con il duello contro il Napoli di Antonio Conte, che si disputerà sabato 25 ottobre alle ore 18.

