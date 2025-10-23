Napoli-Inter sabato 25 ottobre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte al Maradona

Infobetting.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il big match dell’ottavo turno di Serie A è senza dubbio quello in programma al Maradona tra Napoli e Inter, che si giocano punti importanti per la lotta al vertice. Dopo le sfide di Champions League, nelle quali sono arrivati risultati opposti, le due squadre che hanno lottato per il titolo l’anno scorso si rituffano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

napoli inter sabato 25 ottobre 2025 ore 18 00 formazioni ufficiali quote pronostici almeno un gol per parte al maradona

© Infobetting.com - Napoli-Inter (sabato 25 ottobre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “Maradona”

Approfondisci con queste news

napoli inter sabato 25Napoli-Inter: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario - Archiviate le fatiche europee, con il Napoli pesantemente sconfitto dal PSV e l'Inter vittoriosa sul campo dell'Union SG, la Serie A torna in campo con le due sqaudre che si ... Riporta ilmessaggero.it

napoli inter sabato 25Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: grande attesa per Napoli-Inter e Udinese-Lecce - Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le partite da non perdere in TV questo 25 ottobre. Si legge su libero.it

napoli inter sabato 25Inter-Napoli, oggi in diretta Tv: canale, orario e le polemiche sull’arbitro che fece infuriare Conte - Sfida da vertice al Maradona: tra emergenze, rivalità e sogni scudetto, Napoli e Inter si ritrovano per un duello che promette spettacolo e scintille. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Sabato 25