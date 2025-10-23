Napoli-Inter sabato 25 ottobre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte al Maradona

Il big match dell’ottavo turno di Serie A è senza dubbio quello in programma al Maradona tra Napoli e Inter, che si giocano punti importanti per la lotta al vertice. Dopo le sfide di Champions League, nelle quali sono arrivati risultati opposti, le due squadre che hanno lottato per il titolo l’anno scorso si rituffano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

napoli inter sabato 25DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: le ultime su Napoli-Inter - Le notizie di oggi, sabato 25 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... calciomercato.it scrive

napoli inter sabato 25Probabili formazioni Napoli Inter/ Quote: Neres prima punta? (Serie A, oggi 25 ottobre 2025) - Probabili formazioni Napoli Inter, oggi sabato 25 ottobre 2025, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per il big- Da ilsussidiario.net

napoli inter sabato 25SKY - Napoli, la probabile formazione contro l’Inter - Dopo la brutta sconfitta in Champions League il Napoli di Antonio Conte sarà impegnato in campionato contro l’Inter di Cristian Chivu. Da napolimagazine.com

