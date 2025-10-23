Napoli Inter quanta confusione tra le fila di Antonio Conte Ecco cosa sta succedendo a Castel Volturno

Inter News 24 Napoli Inter: la situazione dei padroni di casa, ad oggi, è tutt’altro che favorevole. Ecco cosa sta accadendo agli azzurri. Il Napoli vive un momento complesso a due giorni dalla sfida contro l’Inter, in programma sabato al Maradona. La squadra di Antonio Conte, tecnico tornato in Serie A dopo l’esperienza in Premier League, arriva all’appuntamento dopo due sconfitte pesanti che hanno lasciato scorie evidenti sul piano psicologico e tattico. Prima il ko contro il Torino, poi il pesantissimo 6-2 incassato in Champions League contro il PSV Eindhoven, hanno messo in luce limiti e fragilità di un gruppo ancora alla ricerca della propria identità. 🔗 Leggi su Internews24.com

