Napoli Inter probabili formazioni | un solo dubbio per Chivu Bonny o Esposito?

Napoli Inter probabili formazioni. Archiviata la Champions League con un roboante 4-0 all’Union SG e il terzo successo europeo consecutivo, l’Inter di Cristian Chivu è pronta a rituffarsi in campionato con un solo obiettivo: proseguire la marcia trionfale in Serie A. All’orizzonte c’è una sfida dal peso specifico enorme: quella contro il Napoli di Antonio Conte, sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita che promette scintille, non solo per il valore tecnico in campo ma anche per il momento diametralmente opposto vissuto dalle due squadre: Inter in stato di grazia, Napoli in crisi profonda. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Passione Inter. . La notte di Champions League, Union SG-Inter 0-4, Esposito, Zielinski, il Napoli e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in dire - facebook.com Vai su Facebook

Napoli - Inter: probabili formazioni e assenti del big match di A - Inter, big match di Serie A il 26 ottobre 2025: probabili formazioni, assenti e ultime novità su infortuni e scelte di Conte e Chivu a due giorni dalla sfida del Maradona. Come scrive tag24.it

Probabili formazioni Napoli-Inter: cosa filtra su Hojlund, scelto il sostituto di Thuram - Nella giornata di sabato 25 ottobre, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di ... Segnala fantamaster.it

Napoli-Inter, probabili formazioni Gazzetta: due rientri dal 1' per Conte | GRAFICO - Dopo la brutta sconfitta contro il Torino e la bruttissima contro il PSV in Champions League, il Napoli è chiamato a rialzare la testa. Come scrive msn.com