Napoli Inter Ottavio Bianchi sul big match | È una partita scudetto ma è ancora presto per dirlo

Inter News 24 Napoli Inter, le parole di Ottavio Bianchi su quella che, per lui, sarà una vera e propria sfida scudetto! Le parole dell’ex calciatore. Per Ottavio Bianchi, storico allenatore del Napoli campione d’Italia nel 1987 e profondo conoscitore del calcio italiano, la sfida tra Napoli e Inter di sabato rappresenta molto più di una semplice partita di campionato. Intervistato da Tuttosport, l’ex tecnico ha definito l’incontro come una vera e propria «partita scudetto», pur sottolineando che siamo ancora lontani dal momento in cui una singola sfida possa essere determinante per il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Ottavio Bianchi sul big match: «È una partita scudetto, ma è ancora presto per dirlo»

