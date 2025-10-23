napoli inter le statistiche sorridono ai nerazzurri il bilancio parla chiaro

Inter News 24 Napoli Inter: alla scoperta delle statistiche degli ultimi incontri tra partenopei e nerazzurri. Un dato in particolare favorisce gli ospiti. Il big match tra Napoli e Inter si avvicina e, come riportato da Tuttosport, i numeri raccontano una storia favorevole alla squadra di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro alla sua prima stagione sulla panchina milanese. La sfida in programma al Maradona sarà un test importante per entrambe le formazioni, ma le statistiche dicono che la tradizione recente pende nettamente dalla parte degli ospiti. Negli ultimi cinque incroci tra le due squadre, infatti, l’Inter ha collezionato due vittorie e tre pareggi, senza mai uscire sconfitta. 🔗 Leggi su Internews24.com

