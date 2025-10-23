Napoli Inter le statistiche sorridono ai nerazzurri Il bilancio parla chiaro
Inter News 24 Napoli Inter: alla scoperta delle statistiche degli ultimi incontri tra partenopei e nerazzurri. Un dato in particolare favorisce gli ospiti. Il big match tra Napoli e Inter si avvicina e, come riportato da Tuttosport, i numeri raccontano una storia favorevole alla squadra di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro alla sua prima stagione sulla panchina milanese. La sfida in programma al Maradona sarà un test importante per entrambe le formazioni, ma le statistiche dicono che la tradizione recente pende nettamente dalla parte degli ospiti. Negli ultimi cinque incroci tra le due squadre, infatti, l’Inter ha collezionato due vittorie e tre pareggi, senza mai uscire sconfitta. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Passione Inter. . La notte di Champions League, Union SG-Inter 0-4, Esposito, Zielinski, il Napoli e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in dire - facebook.com Vai su Facebook
Champions League: l’Inter sorride, il Napoli finisce ko - Gilloise, mentre i partenopei ne prendono 6 dal Psv dopo essere passati in vantaggio ... Lo riporta unionesarda.it
Brutta caduta per il Napoli, ecco tutte le curiosità statistiche - Il Napoli resta tra le protagoniste della Serie nonostante il sorpasso del Milan. internapoli.it scrive
Napoli-Cagliari, la storia sorride agli azzurri - Lukaku non c'è e non ci sarà a lungo ma a Napoli, per ora, non se ne è accorto nessuno. Si legge su corrieredellosport.it