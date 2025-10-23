Napoli Inter il Maradona è un fortino | i numeri della squadra di Conte servirà un’impresa

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. Il Napoli, reduce da due trasferte deludenti, una in Champions League e l’altra in Serie A, si prepara a tornare tra le mura amiche del Maradona sabato sera, quando ospiterà l’ Inter nel match valido per l’ottava giornata del campionato. Un ritorno che segna una tappa importante per la squadra di Antonio Conte, che in casa ha costruito un vero e proprio fortino nelle ultime quindici partite, considerando la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova. 🔗 Leggi su Internews24.com

