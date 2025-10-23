Napoli Inter il Maradona è un fortino | i numeri della squadra di Conte servirà un’impresa
Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. Il Napoli, reduce da due trasferte deludenti, una in Champions League e l’altra in Serie A, si prepara a tornare tra le mura amiche del Maradona sabato sera, quando ospiterà l’ Inter nel match valido per l’ottava giornata del campionato. Un ritorno che segna una tappa importante per la squadra di Antonio Conte, che in casa ha costruito un vero e proprio fortino nelle ultime quindici partite, considerando la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Arbitri serie A: Napoli-Inter a Mariani, Colombo per Lazio-Juve. Roma, c'è Manganiello - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, progetto Stadio Maradona: di cosa si parla - Forte accelerata del Comune sul progetto di restyling del Maradona in funzione di Euro 2032. Secondo ilnapolionline.com
Napoli-Inter, ancora sold out per il Maradona - Sabato prossimo, il Napoli affronterà l'Inter per l'ottava di campionato di Serie A, gara importante che ha portato il ... Segnala ilnapolionline.com
Stadio Maradona a Napoli, addio alla pista: sì della giunta al progetto - La giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi «ha approvato i 12 principi che dovranno ... Come scrive ilmattino.it