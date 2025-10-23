Napoli Inter Hojlund e Rrahmani recuperano?

Hojlund e Rrahmani. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il PSV Eindhoven, il Napoli di Antonio Conte è pronto a voltare pagina. L’occasione per il riscatto arriva subito, sabato alle 18 al Maradona, dove gli azzurri ospiteranno l’ Inter in un match che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali della squadra partenopea. L’attesa è accompagnata da diversi interrogativi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. Conte, però, ha già chiarito un punto fermo: nessuna rivoluzione tattica, ma continuità e fiducia nel lavoro svolto finora. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la priorità in casa Napoli è il recupero di Rasmus Hojlund, alle prese con un problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it