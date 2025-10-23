Napoli Inter Hojlund ancora in dubbio per il big match | cosa filtra sul recupero

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. Il Napoli arriva alla sfida contro l’ Inter del 25 ottobre con diversi punti interrogativi, sia sul piano mentale che fisico. La pesante sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven in Champions League ha scosso la squadra, ma la vera incognita riguarda le condizioni di Rasmus Hojlund, che ha saltato le ultime due partite per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, compresa quella contro il Torino in campionato. Come riportato da Calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Hojlund ancora in dubbio per il big match: cosa filtra sul recupero

