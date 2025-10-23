Napoli-Inter Hojlund ancora ai box | da Castel Volturno arriva un’altra brutta notizia
Una speranza che resta accesa fino all’ultimo e una brutta certezza che costringe Antonio Conte a ridisegnare la difesa. La vigilia del big match tra Napoli e Inter è un bollettino di guerra dall’infermeria. Le attenzioni sono tutte concentrate su Rasmus Hojlund, la cui presenza resta in bilico, ma a preoccupare è anche la situazione di Amir Rrahmani, il cui rientro appare ancora molto lontano. Hojlund, l’attesa spasmodica: domani la decisione finale. L’uomo più atteso non è ancora al meglio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’affaticamento muscolare che ha tenuto Hojlund fuori contro Torino e PSV merita la massima cautela. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Altre letture consigliate
Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Passione Inter. . La notte di Champions League, Union SG-Inter 0-4, Esposito, Zielinski, il Napoli e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in dire - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Hojlund: cosa filtra verso Napoli-Inter 8^ giornata - Il Napoli di Antonio Conte vorrà assolutamente ripartire dopo la brutta sconfitta rimediata in Champions ... Scrive fantamaster.it
Napoli, Conte spera di recuperare Hojlund: c’è fiducia. Più difficile Rrahmani - Corsa contro il tempo per l'attaccante danese, che vuole esserci contro l'Inter: il punto sull'infermeria partenopea ... Segnala msn.com
Hojlund in dubbio contro l'Inter, cosa filtra sulle condizioni dell'attaccante - Il Napoli nelle ultime due partite ha patito grandi difficoltà, tra le assenze più pesanti c'è sicuramente quella relativa a Rasmus Hojlund. Scrive msn.com