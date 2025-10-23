Una speranza che resta accesa fino all’ultimo e una brutta certezza che costringe Antonio Conte a ridisegnare la difesa. La vigilia del big match tra Napoli e Inter è un bollettino di guerra dall’infermeria. Le attenzioni sono tutte concentrate su Rasmus Hojlund, la cui presenza resta in bilico, ma a preoccupare è anche la situazione di Amir Rrahmani, il cui rientro appare ancora molto lontano. Hojlund, l’attesa spasmodica: domani la decisione finale. L’uomo più atteso non è ancora al meglio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’affaticamento muscolare che ha tenuto Hojlund fuori contro Torino e PSV merita la massima cautela. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Inter, Hojlund ancora ai box: da Castel Volturno arriva un’altra brutta notizia