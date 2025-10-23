Napoli-Inter cresce la preoccupazione per Hojlund | scelto il sostituto in caso di forfait

Il recupero di Rasmus Hojlund per Napoli-Inter è tutt’altro che scontato: il problema muscolare che affligge il bomber danese non è ancora svanito del tutto, seppur lo status del giocatore sia in netto miglioramento. La volontà comune è di non correre rischi per evitare qualsiasi ipotesi di ricaduta e, pertanto, Lorenzo Lucca resta in allerta, consapevole che potrebbe trattarsi di una delle ultime occasioni per smentire le critiche sul suo rendimento. Napoli, Hojlund bene ma non benissimo: cosa filtra per l’Inter. Stando a quanto segnalato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le condizioni fisiche di Rasmus Hojlund sono in netto miglioramento negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Inter, cresce la preoccupazione per Hojlund: scelto il sostituto in caso di forfait

