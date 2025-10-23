Napoli Inter Conte non parlerà in Conferenza Stampa alla vigilia del big match di questo fine settimana

Inter News 24 Napoli Inter, Conte ha deciso che non rilascerà alcuna dichiarazione prepartita in vista del match contro i nerazzurri di Chivu al Maradona. Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia di Napoli Inter, in programma sabato alle 18 al Maradona. Come già accaduto nelle settimane precedenti quando la squadra è impegnata in Champions League (ad esempio dopo le partite contro il Manchester City e lo Sporting CP ), anche questa volta l’ Inter ha deciso di non organizzare la conferenza pre-partita del venerdì. La scelta di evitare un incontro con i media prima di un match così importante fa parte della gestione interna della squadra, che preferisce concentrarsi sulla preparazione tattica e fisica per l’imminente sfida. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Conte non parlerà in Conferenza Stampa alla vigilia del big match di questo fine settimana

