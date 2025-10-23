Napoli Inter Conte conta gli assenti in vista della prossima partita | Rrahmani e Lobotka ancora out? Su Hojlund…
Inter News 24 Napoli Inter, la squadra partenopea sceglie l’undici di partenza per la sfida contro i nerazzurri: le ultime sul piano dell’ex Antonio Conte. Il Napoli prova a rialzarsi dopo la pesante sconfitta per 6-2 subita in Champions League contro il PSV. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte si lecca le ferite e guarda già alla sfida di sabato sera contro l’ Inter con l’obiettivo di ritrovare energie e qualche pedina chiave. Il tecnico pugliese sa che la reazione passa anche dal recupero di uomini fondamentali, ma la situazione in infermeria resta complicata. Il primo nodo riguarda Amir Rrahmani, fermo da settimane per un problema al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Valentino Rossi prima di Napoli-Inter: "Dobbiamo vendicarci" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Passione Inter. . La notte di Champions League, Union SG-Inter 0-4, Esposito, Zielinski, il Napoli e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in dire - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte spera nel recupero di Hojlund: cosa filtra in vista dell'Inter - Il Napoli arriva alla partita con l'Inter di sabato 25 ottobre con molti punti interrogativi. Come scrive calciomercato.com
Napoli, c’è più di un problema e tra 2 giorni c’è l’Inter. Conte? Ora scopre che 9 acquisti… - Gli azzurri arrivano al match contro l'Inter dopo aver incassato due sconfitte consecutive. Lo riporta fcinter1908.it
Conte non cambia, Gazzetta: "Appena due cambi contro l'Inter" - Non cambia Conte, il Napoli con l'Inter potrebbe di fatto essere lo stesso visto all'opera contro il Psv con appena due novità. Lo riporta tuttonapoli.net