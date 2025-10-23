Napoli Inter confronto tra Conte e la squadra | Ritroviamo noi stessi nella prossima sfida

Inter News 24 Napoli Inter, Conte cerca di ricompattare il gruppo in vista della prossima partita contro i nerazzurri in campionato. Dopo una settimana nera, il Napoli prova a ricompattarsi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, all’indomani della goleada subita in Champions League contro il PSV e della precedente sconfitta in Serie A con il Torino, adesso per gli azzurri di Antonio Conte è tempo di guardarsi negli occhi. A Castel Volturno, infatti, si è tenuto un confronto diretto tra tecnico e giocatori, un faccia a faccia definito costruttivo, da cui è emerso un nuovo patto di squadra in vista del big match di sabato contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, confronto tra Conte e la squadra: «Ritroviamo noi stessi nella prossima sfida»

