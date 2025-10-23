Napoli Inter Chivu guida una squadra solida e in grande forma | come arrivano i nerazzurri al Maradona
Inter News 24 Napoli Inter, la formazione di Chivu arriva a Napoli carica dopo il trionfo in Champions: le ultime in vista del match. Il Napoli arriva alla sfida contro l’Inter con il morale in ribasso dopo due sconfitte consecutive, una in Serie A contro il Torino e l’altra in Champions League contro il PSV. Nonostante ciò, la squadra di Conte non è pronta a mollare, con il tecnico che punta a rialzarsi proprio contro l’Inter, che è in una forma straordinaria. I nerazzurri, infatti, sono reduci da sette vittorie consecutive tra Serie A e Champions, con numeri impressionanti: 18 gol segnati e solo 2 subiti. 🔗 Leggi su Internews24.com
