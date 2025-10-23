Napoli-Inter chi salta la sfida scudetto | tutti gli indisponibili

Un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto, quello in programma sabato 25 ottobre alle 18 allo stadio Maradona. Il Napoli di Antonio Conte, reduce dai ko con Torino e Psv Eindhoven (quest'ultimo pesantissimo nel risultato, con gli azzurri travolti in Champions dagli olandesi per 6-2). 🔗 Leggi su Today.it

napoli inter salta sfidaInfortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: potrebbe slittare il suo rientro? Le novità sulle condizioni dell’attaccante francese - Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: secondo Tuttosport potrebbe slittare il suo rientro in campo? Da calcionews24.com

napoli inter salta sfidaInter, nessuna forzatura per Thuram: rientro contro il Napoli - L'Inter prosegue il suo lavoro quotidiano ad Appiano, mancano tantissimi nazionali ma Chivu prosegue il suo programma con i rimanenti in gruppo. Riporta fantacalcio.it

Sky – Napoli, Lobotka salta l’Inter. Politano resta in dubbio ma è meno grave - 4 settimane di stop e salterà quindi, come si era immaginato nelle scorse ore, anche la sfida contro l ... Da fcinter1908.it

